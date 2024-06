Tror BNP-en vil tidobles

Cathie Wood, forvalter av ARK Invest, er ikke ukjent for å ha modige spådommer. Hun har blant annet spådd at en bitcoin vil være verdt mer enn 1 million dollar og har et Tesla-kursmål på 2,000 dollar pr. aksje.

ARK Innovation ETF-en er ned rundt 15,91 prosent så langt i år. ETF-ens største posisjoner er Tesla med 11,57 prosent vekting, Coinbase med 9,3 prosent og Roku med 8,18 prosent. Til sammenligning er NASDAQ Composite Index opp 13,38 prosent så langt i år.

Denne gangen er det El Salvador som blir spådd gull og grønne skoger av forvalteren. Landet er kjent for å elske bitcoin, som ble akseptert som et lovlig betalingsmiddel i 2021. Ifølge statlige nettsider har landet rundt 5,755 bitcoins, til en verdi rundt 391 millioner dollar.

«President Bukeles besluttsomhet om å gjøre El Salvador til en oase for bitcoin- og AI-samfunn - to av de viktigste økonomiske og teknologiske revolusjonene i historien - er grunnen til at jeg tror at dets reelle BNP kan skalere 10 ganger i løpet av de neste fem årene,» sa Wood.

Ifølge Statista forventes den reelle BNP-veksten i landet å være stabil på rundt 2,3 prosent årlig.

Ifølge IMF var den nominelle BNP-en til El Salvador 34,015 milliarder dollar i 2023. Antar vi at den nominelle BNP-en vil gå ti ganger, vil det tilsvare 340,15 milliarder dollar. Til sammenligning hadde Norge en nominell BNP på 579,4 millarder dollar i 2022. I 2022 var det 6,336 millioner innbyggere i El Salvador og 5,457 millioner i Norge.