82 eksperter: Rentekutt neste uke

6. juni, torsdag neste uke, presenterer Den europeiske sentralbank (ESB) ny rentebeslutning. Samtlige 82 økonomer Reuters har vært i kontakt med, venter at ESB og sentralbanksjef Christine Lagarde vil kutte styringsrenten med 25 basispunkter.

Nyhetsbyrået utførte undersøkelsen i perioden 21. til 28. mai.

Her fremgår det videre at mer enn to tredjedeler – 55 av 82 – venter at ESB kutter renten ytterligere to ganger i år, i september og desember.

I finansmarkedene prises det imidlertid inn kun to rentekutt totalt i 2024, ifølge nyhetsbyrået. I begynnelsen av året var forventningen hele seks rentekutt.

Markedenes lavere forventning skyldes blant annet lønnsbomben som smalt tidligere i mai, da ferske ESB-tall viste at avtalt lønnsvekst steg igjen i første kvartal, etter en nedgang kvartalet før.

Dessuten tyder tidlige inflasjonstall fra flere tyske delstater på at eurosonens inflasjon steg i mai.

Mandag hintet ESB-sjeføkonom Philip Lane om at man trolig må til 2025 før det blir mange rentekutt.

Ellers viser Reuters-undersøkelsen at nær tre fjerdedeler av økonomene – 25 av 34 – mener det er mer sannsynlig at det blir færre rentekutt enn ventet heller enn flere kutt enn ventet.

En separat Reuters-undersøkelse viser forøvrig at inflasjonen i eurosonen ventes å øke til 2,5 prosent nå i mai, fra 2,4 prosent i april. Prisveksten ventes ikke å synke til ESBs mål før i tredje kvartal neste år.