74.260 personer er ved utgangen av mai registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 2.600 flere enn i april, viser sesongjusterte tall fredag, og tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Dette fordeler seg med 60.182 helt ledige (2,0 prosent av arbeidsstyrken) og 14.708 arbeidssøkere på tiltak (0,5 prosent). I tillegg var 23.400 personer delvis ledige (0,8 prosent av arbeidsstyrken).

På linje med Norges Bank

Den registrerte ledighetsraten på 2,0 prosent er på linje med sentralbankens prognoser fra pengepolitisk rapport i mars, men over TDN Direkt-konsensus på 1,9 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets stusser litt over at Nav titulerer dagens pressemelding med stor økning i ledigheten.

– Er helt i tråd med Norges Bank, dette. Økningen den siste måneden fremstår som stor, men kommer etter flere måneder med paddeflate tall, sier han til Finansavisen.

GLIPP: Fra NAV, ledet av Hans Christian Holte. Foto: NTB

Deler av dagens NAV-rapport ble ved en glipp faktisk publisert torsdag, slik DN omtaler, men tallene ble senere fjernet.

– Arbeidsmarkedet er fortsatt godt, og etterspørselen etter arbeidskraft er høy. Hvis vi ser bort fra de to siste årene, må vi tilbake til 2008 for å finne lavere ledighet. Økningen denne måneden kommer etter en måned med ingen økning. Siden nyttår har ledigheten økt svakt og det er forventet at den svake økningen vil fortsette i andre halvår, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en kommentar til tallene.

Full stans i sysselsettingen

Dagens NAV-tall kommer i kjølvannet av Finans Norges jobbskaperbarometer, som i første kvartal viste tilnærmet null nye ansettelser i privat sektor.

Samlet sysselsettingsvekst var den laveste på tre år, og for andre kvartal på rad var den klart lavere enn det som må til over tid for å oppfylle langsiktige behov.

Navs tall over registrert ledighet har ennå ikke fanget opp oppbremsingen i sysselsettingsveksten, men ledighetsprosenten har tvert om sunket fra 2,1 til 2,0 prosent hittil i år.

– Lite tyder på vesentlig svekkelse

I løpet av april registrerte Nav 11.500 nye arbeidssøkere, tilsvarende 810 nye arbeidssøkere pr. virkedag, sesongjustert. Dette er det høyeste antallet nye arbeidssøkere pr. virkedag siden januar 2022.

Samtidig ble 37.800 nye ledige stillinger registrert i mai, tilsvarende 2.400 nye stillinger pr. virkedag sesongjustert. Dette tallet har trendet nedover så langt i år men er fortsatt over nivået gjennom hele fjoråret og opp med 8,9 prosent på årsbasis.

«Det er altså lite i Nav-tallene som antyder en betydelig svekkelse av arbeidsmarkedet, og vi ser en strøm av nye jobbsøkere som bidrar til å løfte samlet antall jobbsøkere. AKU-undersøkelsen viser en mer gradvis økning i ledighetsraten. Vi tror registrert ledighet er en bedre indikator på temperaturen i arbeidsmarkedet på kort sikt, og tendensen er godt på linje med Norges Banks prognoser», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i en oppdatering.