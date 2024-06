Inflasjonen i eurosonen i mai var 2,6 prosent på årsbasis, viser flash-tall fra Eurostat fredag.

Konsensus pekte mot 2,5 prosent, ifølge Trading Economics.

Energipriser snudde opp

Inflasjonen i eurosonen kom inn på 2,4 prosent på årsbasis i april, og steg dermed i mai for første gang på fem måneder.

Energi bidro med 0,3 prosent oppgang, etter 0,6 prosent fall måneden før, mens prisveksten for tjenester gikk fra 3,7 til 4,1 prosent. For mat, alkohol og tobakk falt prisveksten fra 2,8 til 2,6 prosent.

Kjerneinflasjonen var 2,9 prosent på årsbasis i mai, mot ventet 2,8 prosent og opp fra 2,7 prosent i april.

Blant de store økonomiene steg kjerneinflasjonen mer enn ventet i Tyskland (2,8 prosent), Frankrike (2,7 prosent), Spania (3,8 prosent) og Italia (0,8 prosent).

– Dårlig nytt for renten

Dagens tall fra Eurostat kommer i forkant av neste ukes rentemøte i Den europeiske sentralbanken (ESB), som lenge har signalisert et rentekutt.

– Disse tallene er dårlige nyheter for renten, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank i en kommentar.

– ESB har vært klare på at det blir kutt, men disse tallene kan rokke ved dette kuttet eller utsette kuttet som er ventet senere i høst. For Norges Bank er dette også uheldig. Eurosonen er vår viktigste handelspartner og et utsatt rentekutt her er et argument for utsatt rentekutt i Norge, fortsetter han.