Amerikansk inflasjonslettelse

Etter flere måneder med smått skuffende inflasjonstall fra USA, har Fed hatt ett håp igjen hvis det skal bli snakk om rentekutt i sommer: At PCE-målingen av inflasjonen fortsatt viser en moderat utvikling. Derfor var fredagens PCE-tall uten tvil ukens makroøkonomiske høydepunkt.

– Om noe, er det litt positive signaler fra sesongmønsteret, mener sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank.

Martinsen viser til at amerikanske bedrifter fra pandemien har begynt å foreta større prisjusteringer rundt nyttår, men deretter gjennom året justerer prisene noe mindre, «reset»-effekten.

– Det var derfor Fed tidligere i vår omtalte uventet høye månedstall som om de var støy, som ikke ville vedvare. Det ser ut som det kan ha vært noe i det, mener Martinsen.



– Nå ligger det an til at vi får samme forløpet gjennom året for kjerneinflasjonen som i fjor.

– Fortsatt for høyt

Martinsen understreker samtidig at månedsveksten i prisene er for høy til å kunne gi en inflasjon på 2 prosent på lenge.

– Men markedene trekker et ørlite lettelsens sukk over at det ikke ble en ny måned med oppsideoverraskelse.

Martinsen tror hverken ESB (med høye inflasjonstall fredag morgen) eller Fed vil ha noe hastverk med rentekutt.

LAVERE SENERE I ÅR? Uansett tror ikke Kjetil Martinsen at ESB eller Fed vil ha hastverk med å senke rentene. Foto: Iván Kverme

– Og nå ser vi tegn til raskt voksende fraktrater på shipping, som til nå har vært med på å holde inflasjonen nede.



De ordinære kjerneinflasjonstallene (CPI) har snudd, og viste i mars og april 2,6 prosent, den høyeste takten på et halvt år. I samme periode har Feds favorittmål, PCE (Personal Consumption Expenditure) vist mindre tydelige tegn på at inflasjonen kan ha begynt å stige igjen.

I mars flatet kjerne-PCE ut på en årsvekst på 2,8 prosent, som også var konsensus for april. Total PCE steg i april til 2,7 prosent. Det var ventet en månedsvekst på 0,3 prosent på begge disse målene og uendret årsvekst.

Dette var også utfallet. I tillegg viser tallene et fall i konsumveksten fra 0,8 til 0,2 prosent, et langt større fall enn ventet.

Positivt forvarsel

PCE-tallene kommer to-tre uker etter de ordinære CPI-tallene. I april viste månedsveksten ut både for kjerne-CPI og total CPI en månedsvekst på 0,3 prosent, og kan med det ha brutt tendensen til økende inflasjon fra de foregående månedene.

Bildet av amerikansk økonomi er imidlertid blandet. Tidligere i uken sank BNP-veksten fra 3,4 til 1,3 prosent, noe svakere enn ventet. Her var det særlig husholdningenes konsum som trakk ned.

«Dette er tydelige tegn på at konsumet bremser», skriver Citi Economics i en kommentar. Citi ventet, for øvrig, at kjerne-PCE ville avta noe, til 2,7 prosent.

Hverken renter eller dollarkursen reagerte fredag nevneverdig på PCE-tallene.