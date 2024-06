ISM-indeksen for falt videre i mai fra 49,2 til 48,7 poeng. Samtidig er sammensetningen av indeksens komponenter endret, hvor blant annet sysselsettingen har steget til positivt territorium (over 50, red.anm.), mens ordrekomponenten falt ytterligere.

«Det tyder på at etterspørselen nå svekkes mer reelt», skriver Marius Gonsholt Hov i Handelsbankens morgenrapport.

Han mener at utsiktene for industrien er svakere enn hva totalnivået på ISM-indeksen tilsier.

Innkjøpsprisene falt mer enn ventet i mai, men befinner seg fortsatt på et høyt nivå. Det peker mot avtagende prispress på konsumvaresiden, mener Hov, som bemerker at det er sjeldent at ISM-indeksen gir en god pekepinn på BNP-veksten i USA.

Likevel bygger tallet opp under forventningene om rentekutt fra Fed, og renteforventningene falt over hele linjen tallet fra mai ble lagt frem. Akkurat nå er det en sannsynlighetsovervekt i markedet for at at det kommer et rentekutt i september.

Markedsforventningene har imidlertid de siste årene bommet flere ganger, spesielt på timingen av renteendringer.

Før Feds rentemøter i juni og juli forventer imidlertid markedet sannsynligheter på henholdsvis 99,9 og 83,4 prosent for at renten holdes innenfor dagens intervall på 5,25 til 5,50 prosent, ifølge CME. Ved rentemøtet i september er det 51,3 prosent sannsynlighet for et kutt på 0,25 prosentpoeng og 40,1 prosent for at renten holdes i ro.

Spenning før fredagen

I dag kommer finansminister og tidligere Fed-sjef og nåværende finansminister Janet Yellens favorittindikator for arbeidsmarkedet – JOLTS-tallene – som rapporterer den umøtte etterspørselen etter arbeidskraft i det amerikanske jobbmarkedet utenfor landbruket.