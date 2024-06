63 banker i store problemer: 517 milliarder i urealiserte tap

Denne uken la bankenes sikringsfond i USA (FDIC) frem resultatet for medlemsbankene for årets første kvartal.

Der kom det frem at til tross for at bankenes rentemarginer falt 10 basispunkter til 3,17 prosent i kvartalet, økte bankene nettoinntektene med 64,2 milliarder dollar – en økning på 79,5 prosent fra forrige kvartal.

Likevel, selv om bankindustrien samlet gjør det bra på papiret, er det nettopp papirtap som stjeler fokuset i rapporten.

I løpet av første kvartal økte bankenes urealiserte tap med 39 milliarder til 516,5 milliarder dollar. Tapene stammer fra differansen mellom den bokførte verdien og den faktiske markedsverdien på bankenes porteføljer av verdipapirer.

Det får FDIC til å legge 11 nye banker til sin liste over problembanker, som etter første kvartal rommer 63 banker.

Problembanklisten utgjøres av bankene som scorer fire eller fem på ratingsystemet CAMELS. Systemet går ut på at bankene får en score fra en til fem (hvor fem er verst) på seks faktorer, som blant annet kvaliteten på eindeler, likviditet og inntjening.

De 63 problembankene utgjør 1,4 prosent av det totale antallet banker. FDIC beskriver andelen for å være innenfor normalen utenfor krisetider på mellom en til to prosent.

Problembankenes eiendeler økte med 15,8 milliarder dollar til 82,1 milliarder i løpet kvartalet, ifølge FDIC, men det oppgis ikke hvor mye av økningen som stammer fra nye banker på listen.

Verdifall på porteføljene

Bankenes porteføljer består hovedsakelig av obligasjoner – særlig bestående mortgage-backed securities (MBS). Obligasjonene føres enten som at de holdes til utløp (held-to-maturity, htm) eller er tilgjengelig for salg (available-for-sale, afs).

Verdifallet stammer i stor grad fra bankenes eksponering overfor MBS-er, som har sett verdiene falle sammen med markedet for boligeiendom.

Med høyere renter har markedsverdien på obligasjoner falt, og dermed har den reelle verdien av bankenes portefølje også falt. Det opplyses ikke i rapporten hvordan tapene fordeler seg mellom afs- og htm-obligasjoner.

Å føre obligasjoner som htm har ført til problemer for flere banker, blant annet da Silicon Valley Bank i fjor vår måtte selge unna htm-beholdningen med tap, da flere investorer ville ha ut pengene sine. SVB gikk senere konkurs og ble satt under administrasjon av FDIC.