OECD: Inflasjonsfallet bremser opp

Gjennomsnittsinflasjonen i OECD-området sank til 5,7 prosent i april. Det er en nedgang på bare 0,1 prosentpoeng fra måneden før, og på nivå med målingene i januar og februar.

Gjennomsnittstallet kamuflerer imidlertid at de fleste landene fortsatt har et visst fall i inflasjonen. I april gjaldt det 24 av 38 land, og flere av landene hadde en nedgang i inflasjonen på 0,5 prosentpoeng eller mer. I syv av OECD-landene er inflasjonen nå under 2,0 prosent, som er det vanligste nivået på inflasjonsmålet i ulike land.

Lavt i G7-landene

Dessuten faller kjerneinflasjonen noe raskere enn totalinflasjonen, ned fra 6,4 til 6,2 prosent. I de større landene er det nå også en viss nedgang i tjenesteinflasjonen, som de siste par årene har blitt den tyngste og seigeste delen av inflasjonen i de fleste land.

Inflasjonsbildet er klart bedre blant de største landene. I G7 er gjennomsnittsinflasjonen nede i 2,9 prosent, mens kjerneinflasjonen falt fra 3,5 til 3,3 prosent.