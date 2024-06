Fall for norsk industri

Industriproduksjonen i Norge falt 5,6 prosent på månedsbasis i april, viser sesongjusterte tall fra SSB fredag. Fallet kommer etter 5,6 prosent økning i mars.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidro mest til april-fallet med 4,7 prosent nedgang. Næringsmiddelindustri falt 3,9 prosent, særlig grunnet foredling og konservering av fisk fra et svært høyt produksjonsnivå i mars.

Ikke-jernholdige metaller bidro på sin side til å dempe det samlede produksjonsfallet i industrien.

– Den sterke nedgangen fra mars til april skyldes at aktiviteten i mars har vært høyere enn det som normalt er for en påskemåned. Sesongjusteringen tar høyde for påskens plassering, men det er viktig å være klar over at man har noen forutsetninger i forhold til fridager i modellen, og at de sesongjusterte tallene i mars og april er mer usikre grunnet påskens plassering fra år til år, sier rådgiver Lars Jacob Dale i SSB i en kommentar.

Opp over tre måneder

Fra februar til april steg industriproduksjonen marginale 0,3 prosent sammenlignet med den forrige tremånedersperioden. Næringsmiddelindustri og bygging av skip/oljeplattformer bidro mest til den samlede økningen med henholdsvis 1,8 og 4,6 prosent.

Ikke-jernholdige metaller steg 2,0 prosent i samme periode.

Petroleumsrettet leverandørindustri bidro med 1,4 prosent produksjonsøkning, og SSB påpeker at aktiviteten i denne sektoren har økt mye siden tidlig i 2022.

På den andre siden bidro oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri negativ med hele 4,1 prosent nedgang, som blant annet henger sammen med en rekke tilfeller av drifts- og vedlikeholdsstans.