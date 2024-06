Prisveksten dempes

Konsumprisindeksen steg 3,0 prosent på årsbasis i mai, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 0,6 prosentpoeng mot tolvmåneders i april.

– Prisveksten faller for femte måned på rad. Siden desember i fjor har tolvmånedersveksten i KPI gått fra 4,8 prosent til 3,0 prosent i mai. Den siste måneden er det spesielt strømprisene som trekker prisveksten ned, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen.

Stømprisene

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie har falt 15,7 prosent den siste måneden, noe som ifølge SSB er et betydelig kraftigere fall enn på samme tid i fjor.

Dermed var strømprisene 23,9 prosent lavere i mai 2024, sammenlignet med mai 2023.

«Gjennomsnittstemperaturen for mai måned var mye høyere enn normalt. Varmere vær bidrar til at kraftprisene faller ved at strømforbruket til blant annet oppvarming reduseres, samtidig som økt snøsmelting fyller vannmagasinene», skriver SSB.

– Det er sammensatte årsaker til at strømprisene faller så markant i mai. Vi er i en god innenlandsk ressurssituasjon etter at fyllingsgraden i norske vannmagasin doblet seg gjennom mai måned. I tillegg er Europas gasslagre velfylte etter en mild vinter og økt import av flytende naturgass, sier Kristiansen.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,5 prosent i mai.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 4,1 prosent.

– Prisveksten målt ved KPI-JAE har avtatt hver måned siden november i fjor. Veksten holder seg imidlertid høyere enn i KPI. Dette kommer av at det særlig er strømprisene som demper den samlede prisveksten, og disse er ikke inkludert i KPI-JAE, sier Kristiansen.

Mat og bil

Prisen på matvarer steg 1,1 prosent fra april til mai. Det er ifølge SSB en høy månedsendring for mai å være, men likevel en moderat oppgang sammenlignet med samme måned i fjor.

– Vi sammenligner nå med en tid på fjoråret da matprisene steg uvanlig raskt. Dette bidrar til at tolvmånedersveksten for matvarer faller ganske kraftig fra april til mai, sier Kristiansen.

Bilprisene bidro også til å dempe prisveksten i mai.

– Bilprisene gikk ned med 2,1 prosent fra april til mai. Det er den største månedlige prisnedgangen vi har sett på biler siden 90-tallet, påpeker seksjonssjefen i SSB.