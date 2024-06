NHO forventer rentekutt i desember

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken tok vi feilaktig utgangspunkt i den første rapporten i år, som ble publisert i mars. Finansavisen skrev da at NHO forventet to rentekutt i 2024. Det er feil og saken er nå rettet med de nyeste prognosene fra juni-rapporten.



NHO la tirsdag frem rapporten «Økonomisk overblikk», den andre for året, der sjeføkonom Øystein Dørum estimerer at det er utsikter til litt vekst i år.

NHO forventer at prisveksten vil avta, men at den fremdeles vil være høy. Organisasjonen peker på at lavere prisvekst på innsatsvarer, særlig elektrisitet, har dempet oppgangen i bedriftenes kostnader, og tror det vil trekke prisveksten ned fremover.

Mindre rom for rentekutt

Selv om prisveksten har avtatt og både Riksbanken og ESB har startet rentekutt, virker det nå mindre sannsynlig med et rentekutt fra Norges Bank i nær fremtid, ifølge Dørum.

NHO anslår kun ett rentekutt fra Norges Bank i år, fra 4,5 prosent til 4,25 prosent i desember. Videre forventer de to kutt i både 2025 og 2026, ned til 3,25 prosent.

Organisasjonen peker på at internasjonale renteforventninger har økt noe siden forrige rapport. Dette vil gjøre det vanskeligere for Norges Bank å sette ned renten, på grunn av effektene det kan ha på kronekursen.

Dørum forklarer at en lavere rentedifferanse isolert sett vil tilsi en svakere kronekurs - som kan øke den importerte inflasjonen. Av den grunn vil Norges Bank trolig gå varsomt frem, til tross for at både ESB og Riksbanken har begynt å kutte.

Marginal økning i boligpriser

Samlet anslås boligprisveksten til omtrent 4 prosent i år. I 2025 og 2026 vil økt knapphet på boliger i større grad gjøre seg gjeldende, og NHO venter en prisvekst på henholdsvis 5 prosent i årene.

Høy etterspørsel har ført til økte priser i bruktboligmarkedet, som i mai var 3,4 prosent høyere (sesongjustert) enn ved inngangen av året.



Organisasjonen mener derimot at nybyggingen har tatt noe av støyten. Det seneste året (pr. april) ble det solgt 13.500 boliger og igangsatt 14.000, ifølge Boligprodusentenes Forening. Begge deler er under halvparten av normale nivåer.

Lav boligigangsetting nå vil gi færre ferdigstillelser frem i tid. Det kan gi økt knapphet på boliger og bidra til å øke prispresset i boligmarkedet.

NHOs prognoser (Tall i prosent) 2024 2025 2026 BNP Fastlands-Norge, endring 0,9 1,5 1,6 Konsumendring i husholdninger mv. 0,4 2,4 2,7 Arbeidsledighet (AKU) 4,2 4,2 4,2 Boligprisendring 4,2 4,7 5,0 Konsumprisendring 4,1 3,3 2,4 Pengemarkedsrente 4,7 4,4 3,9 Importveid valutakurs (I-44) −0,9 −0,2 −0,7

Svak krone trekker opp

Importprisene økte i 2023, både grunnet høy prisvekst hos Norges handelspartnere og en svakere krone.

Den norske kronen, målt ved den importveide valutakursen (I-44), er nå om lag 1 prosent sterkere enn den var i 2023. Dette bidrar til å dempe importprisene sammenlignet med i fjor, ifølge NHO.

Økt importverdi og svekket eksportverdi innebar at overskuddet på handelsbalansen var 163 milliarder kroner i første kvartal, en nedgang på 34 prosent fra samme periode i fjor. NHO påpeker at dette fremdeles er svært høyt sett i en historisk kontekst.