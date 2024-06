NHO forventer rentekutt i september

NHO la tirsdag frem rapporten «Økonomisk overblikk», den første for året, der sjeføkonom Øystein Dørum estimerer at det er utsikter til litt vekst i år.

NHO forventer at prisveksten vil avta, men at den fremdeles vil være høy. Organisasjonen peker på at lavere prisvekst på innsatsvarer, særlig elektrisitet, har dempet oppgangen i bedriftenes kostnader, og tror det vil trekke prisveksten ned.

I de fleste industriland ligger også sysselsettingsandelen tett på historiske toppnivåer, og ledighetsraten motsvarende nær historiske bunnoteringer. Dette bidrar både til å forklare at høy prisvekst har bidratt til høy lønnsvekst, men også at etterspørselen har holdt seg oppe, ifølge rapporten.

Stort rom for rentekutt

Dørum mener at dagens rom for å kutte rentene er det største på 15 år.

Men med en underliggende prisvekst på godt over målet, og lite ledige ressurser, tror han at sentralbankene vil gå svært varsomt frem, for å unngå å trigge nye runder med tiltagende inflasjon og uønskede rentehevinger.

NHO anslår derfor at sentralbankene i USA, Eurosonen, Storbritannia og Sverige vil kutte styringsrenten med 50 til 75 basispunkter i løpet av 2024.

NHO anslår videre at Norges Bank vil kutte renten to ganger i år. Organisasjonen forventer kutt i september og desember, ned til 4 prosent.

Marginal økning i boligpriser

Samlet anslås boligprisveksten til 1,75 prosent i år. I 2025 og 2026 vil økt knapphet på boliger i større grad gjøre seg gjeldende, og NHO venter en prisvekst på henholdsvis 4 og 5,75 prosent.

NHO peker på at bruktboligprisene har holdt seg overraskende godt oppe, med bare 0,5 prosent fall i fjor, etter en økning på over 5 prosent året før.

Organisasjonen mener derimot at nybyggingen har tatt mye av støyten. I fjor falt igangsettingen med 23 prosent til det laveste nivået siden 2009. På tilbudssiden påvirkes nyboligmarkedet i tillegg til lavere etterspørsel, høye byggekostnader og økte renter.

Lav boligigangsetting nå vil gi færre ferdigstillelser frem i tid. Det kan gi økt knapphet på boliger og bidra til å øke prispresset i boligmarkedet.

NHOs prognoser (Tall i prosent) 2024 2025 2026 BNP Fastlands-Norge, endring 0,9 1,1 1,4 Konsumendring i husholdninger mv. 1,2 2,5 2,3 Arbeidsledighet (AKU) 3,9 4 3,8 Boligprisendring 1,7 4,1 5,7 Konsumprisendring 4,1 3,3 2,4 Pengemarkedsrente 4,7 3,9 3,4 Importveid valutakurs (I-44) 0 −0,7 −0,7

Svak krone trekker opp

Noe som derimot trekker opp for norsk økonomi er økte oljeinvesteringer og fortsatt (moderat) vekst i offentlig etterspørsel. Selv om svak vekst utenlands betyr svak eksportvekst, vil den svake kronen gi drahjelp til eksportorientert næringsliv.

Importprisene økte 6,3 prosent i 2023, både grunnet høy prisvekst hos Norges handelspartnere og en svakere krone. Målt ved den importveide valutakursen (I-44) svekket kronen seg 8,5 prosent i fjor.

Økt importverdi og svekket eksportverdi innebar at overskuddet på handelsbalansen ble omtrent halvert i fjor, til 754 mrd. kroner. NHO påpeker at dette fremdeles er svært høyt sett i en historisk kontekst.