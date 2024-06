EU innfører toll på kinesiske elbiler

EU melder onsdag ettermiddag at det vil ilegge tollavgift på import av kinesiske elbiler.

Den største kinesiske elbilgiganten BYD ble ilagt en tollsats på 17,4 prosent, mens Geely fikk en tollsats på 20 prosent. SAIC, som står bak merket MG, fikk en sats på 38,1 prosent.



Tollsatsene pålegges fordi EU mener det har bevis på at kinesiske bilprodusenter mottar subsidier eller skattelettelser fra kinesiske myndigheter. Det gir kinesiske produsenter en fordel som er i strid med internasjonale handelsavtaler.

«Innførselen av subsidierte kinesiske importvarer til kunstig lave priser utgjør derfor en trussel om tydelig forutsebar og umiddelbar skade på industrien i EU», sa kommisjonen.

Kan bli dyrere for forbrukere

Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) konkluderte forrige uke at en 20 prosent toll på kinesiske elbiler vil koste Kina 3,8 milliarder dollar i årlige eksportinntekter.

Det vil også gi forbrukere i EU «betydelig høyere priser».



Analysen tok utgangspunkt i en toll på 20 prosent og anslo at importen av kinesiske elbiler vil falle med 25 prosent. Omregnet til de nesten 500.000 kjøretøyene som ble importert til EU i 2023, tilsvarer dette anslagsvis 125.000 enheter, verdt nesten 4 milliarder dollar.

«Nedgangen vil i stor grad bli oppveid av en økning i produksjonen innenfor EU og et lavere volum av eksport fra Kina, noe som sannsynligvis vil bety betydelig høyere priser for forbrukerne», la det til, og fortsatte:

«Imidlertid er det ikke sikkert at europeiske bilprodusenter vil klare å fylle gapet. Kinesiske produsenter som BYD kan også imøtekomme etterspørselen med nye produksjonsanlegg i Europa».

Analysen tar derimot ikke hensyn til en potensiell reaksjon fra Kina. Tidligere har det truet med 25 prosent toll på kjøretøy produsert i EU og USA. Dette vil trolig påvirke tyske, eksklusive merker som Mercedes-Benz og BMW mest.

Splittelse

Tollen vil gjelde fra og med 4. juli, med mindre det finner en løsning på tvisten med kinesiske myndigheter før den tid. Tollsatsene skal også godkjennes av EUs medlemsland senest 2. november.

Tyskland, støttet av Sverige og Ungarn, har så langt motsatt seg forslaget og forsøkt å få kommisjonen til å holde tollen så lav som mulig. Trioen trenger derimot støtte fra ytterligere elleve medlemsland dersom de skal lykkes med å stoppe eller endre på satsene.



Frankrike har derimot drevet lobbyvirksomhet for å innføre enda høyere tollsatser. Dette til tross for at Kina kan slå tilbake på områder som anses som sensitive for Frankrike - eksempelvis konjakksalg og landbruks- og luftfartsindustrien.

EU hadde tidligere tollsatser på 10 prosent for all bilimport, som er lavere enn Kinas 15 prosent.