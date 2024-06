Inflasjonstall løfter eiendomsaksjer

Onsdagens store makronyhet var at USAs konsumpriser sto på stedet hvil i mai og var opp med relativt beskjedne 3,3 prosent på ett år. Den månedlige og årlige kjerneinflasjonen, som ekskluderer matvarer og energi, ble på henholdsvis 0,2 og 3,4 prosent. Alle tallene var 0,1 prosentpoeng lavere enn økonomenes snittestimat, noe som bidro til at både USAs tiårige rente og dollarkursen sank betydelig. Samtidig steg de fleste europeiske og amerikanske børsindeksene.

Utviklingen bidro til at eiendomsaksjer ga særlig god avkastning, idet lavere renter senker finansieringskostnadene og styrker markedet for boliger og næringseiendom. USAs største boligbygger, D.R. Horton, var ved firetiden opp med nesten 6 prosent, mens eiendomsinvestoren Boston Properties steg med godt over 5 prosent. Forventninger om rentekutt har bidratt til å gi de to aksjene en opptur på henholdsvis 27 og 13 prosent i det seneste året.

Utenfor eiendomssektoren var Oracle blant de største vinnerne, med et kursløft på hele 12 prosent. Programvareselskapet fortalte at både Google og OpenAI skal bruke dets skybaserte databasesystem. Paradoksalt skuffet både inntektene og inntjeningen i kvartalet som ble avsluttet 31. mai. Den årlige topplinjeveksten var elendige 3 prosent, mens bunnlinjen krympet fra 3,3 til 3,1 milliarder dollar. I det inneværende kvartalet skal salget bli 5-7 prosent bedre enn for ett år siden, ifølge ledelsen. Her hadde analytikerne sett for seg en økning på 7,6 prosent.

For øvrig var det ved firetiden onsdag nærmet opplest og vedtatt at USAs sentralbank ville holde styringsrenten uendret noen timer senere. Det var mer usikkerhet rundt hva som vil skje på tampen av juli, når Feds pengepolitiske komité møtes på nytt. Derivatmarkedet priser inn en 15 prosent sjanse for at vi da får et første rentekutt. Sannsynligheten for en senking innen utgangen av september anses derimot som 73 prosent, og før nyttår spås også et andre kutt.