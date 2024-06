Norges Banks regionalt nettverk: Spår lønnsvekst over 5 prosent

Forventingene til lønnsveksten er oppjustert for samtlige næringer, og en stor del av bedriftene viser til rammen i frontfaget. Ifølge rapporten forteller flere bedrifter om at er vanskelig å holde lønnsveksten mye under rammen i de sentrale ­forhandlingene, selv om lønnsomheten til bedriften er svak.

Også lønnsveksten til neste år ble oppjustert med 0,3 prosentpoeng, og bedriftene tror prisveksten vil bli viktig for lønnsveksten neste år, og noen er bekymret for at at årets lønnsoppgjør vil bidra til å holde prisveksten oppe.

– ØKT INFLASJONSPRESS: Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen SpareBank 1 SR-Bank. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

– Rentekutt i desember

– Det er positivt at det går bedre med bedriftene og at flere er i jobb, det er jo gode nyheter. Baksiden av medaljen er at dette fører til økt inflasjonspress og det kan ta lengre tid før renten blir kuttet, sier Knudsen.

– Jeg tipper uendret rente utover høsten, første rentekutt kommer nok i desember. Dette avhenger av at inflasjonen kommer ned, sier legger han til.

I den første Regionalt nettverk-rapporten i år kom det frem at de spurte bedriftene trodde at den samlede årslønnsvekst vil komme på 4,9 prosent, noe som da var en oppjustering av forventningene fra siste rapport i 2023. Det ble også anslått at lønnsveksten for 2025 ville ende opp på 4,0 prosent.

TROR NORGES BANK VENTER: Senior makrostrateg Dane Cekov i Nordea Markets. Foto: Are Haram

– Ingen rentekutt i år

– Det er nesten ingenting i denne rapporten som antyder at Norges Bank trenger å senke rentene med det første. Dermed styrker dagens rapport vår tro på at Norges Bank ikke vil kutte rentene i år, sier Nordeas seniorstrateg Dane Cekov når han får se rapporten.

Etter forrige rapport i mars uttalte Cekov at de ikke trodde renten ville bli senket før desember, men etter torsdagens rapport sier Nordea-strategen at han nå tror «Norges Bank vil holde renten uendret i lang tid.»

Overfor Finansavisen påpeker Cekov at Nordea ikke har hatt troen på noen rentekutt fra Norges Bank i 2024 siden begynnelsen av mai.

– Regionalt nettverk viser solide forbedringer på alle fronter: Forventinger om høyere aktivitet framover, mindre forskjeller mellom sektorer, økning i sysselsetting, investeringer og lønn, sier Cekov.

– Dermed er det lite hast for Norges Bank å senke renten, legger han til.