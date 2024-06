Norsk våpeneksport økte kraftig i fjor

Regjeringen la fredag fram den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell.

På ett år har eksporten økt fra 8,9 til 12 milliarder kroner.

En markant økning er ikke unaturlig i en sikkerhetspolitisk usikker tid hvor mange allierte land øker sine forsvarsbudsjetter og materiellanskaffelser, skriver regjeringen i meldingen.

Changemaker: Hårreisende

USA er den største mottakeren og handlet i fjor våpen og forsvarsmateriell for 2,14 milliarder kroner.

– Hårreisende når vi vet at USA donerer våpen til Israel med norske våpendeler, mener leder Marte Hansen Haugan i Changemaker.

Med dagens regelverk kan ikke Norge legge noen føringer for hvilke land USA videreselger norskproduserte våpen til. Organisasjonen har mange ganger uttrykt bekymring over at Norge ikke praktiserer sluttbrukererklæring med re-eksport klausul.

– At norske våpen og våpenkomponenter blir brukt av et land vi selv velger å ikke selge direkte til, vitner om mangelfull kontroll i våpeneksporten, sier Hansen Haugan.