Det seneste året har det amerikanske aksjemarkedet steget kraftig, og økonomien har vært sterk som følge av god produktivitetsvekst. Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, tror ikke markedet skal ned med det første.

– Det går ikke til helvete nå, tror jeg. Aksjemarkedet kan falle, men ikke veldig mye, siden det ikke er urovekkende dyrt, sier Andreassen.

Nå er den amerikanske Shiller P/E-en på rundt 34-gangeren for neste år, mens resten av verden ligger på rundt 17-gangeren.

– Prisingen for resten av verden ligger omtrent på det historiske snittet, mens det i USA er noe dyrere. USA har historisk hatt en multippel på 19-gangeren. Ser man på lang sikt, er det ganske på linje med den historiske prisingen for andre land, sier Andreassen.

Samtidig sier han at det er risikomomenter.

– Den største risikoen, slik jeg ser det, er at USA ikke klarer å levere på den forventede inntjeningsveksten. Samtidig: Selv om dette vil være alvorlig for aksjemarkedet, vil ikke økonomien bli særlig påvirket, det handler mer om at boblen i en del aksjer som har steget veldig mye, sprekker.

Høy produktivitetsvekst

Andreassen mener at noe av grunnen til at USA prises høyere på korte multipler enn de europeiske landene, er bedre produktivitetsvekst.

– Dersom produktivitetsveksten ligger langt under lønnsveksten, vil selskapenes kostnader øke raskt. I Norge har vi en lønnsvekst på om lag 5 prosent, mens produktivitetsveksten er null eller negativ. Det samme gjelder for resten av Europa, stort sett, Storbritannia inkludert. Vi får ikke lav inflasjon over tid, dersom forholdet mellom lønnsvekst og produktivitet ikke bedres.

– I USA har lønnsveksten kommet litt ned fra toppen, og samtidig har veksten i produktiviteten vært god målt over det siste året. Dermed har veksten i lønnskostnadene pr. produserte enhet kommet godt ned, faktisk til under Federal Reserves prismål.

Andreassen mener det er godt nytt, men om veksten i produktiviteten ikke holder seg oppe, vil USA ha et problem med kostnadsveksten. I første kvartal var det ingen vekst i produktiviteten i USA heller.