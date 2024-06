Sydney-børsen steg etter rentebeslutning

Sentralbanken i Australia (RBA) har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,35 prosent. Det bidro til børsoppgang i Sydney tirsdag.

Hovedindeksen endte til slutt opp 1 prosent. Renten på treårige obligasjoner stiger med 3 prosent, mens den australske dollaren holder seg relativt stabil. Pengemarkedene priser inn en sannsynlighet for rentekutt innen desember på under 40 prosent, sammenlignet med den tidligere forventningen på 50 prosent.

En uendret rente 4,35 prosent var som forventet, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics. Styringsrenten forblir dermed på sitt høyeste nivå på tolv år, for syvende måned på rad. RBA begrunner beslutningen med fortsatt høye inflasjonstall, og understreker at det har bevist seg utfordrende å nå målet på to til tre prosent.