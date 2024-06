Politisk uro styrker dollaren

Dollaren er på vei mot en ny toppnotering i 2024, drevet av politisk usikkerhet i Europa, oppgang i amerikanske statsobligasjoner, og vedvarende høye renter.

Den politiske situasjonen i Frankrike skaper stor usikkerhet, og bidrar til negative utsikter for investeringer i Europa. Som følge av dette flokker investorer til USA. Strateg ved Australias nasjonalbank (NAB), Rodrigo Catril, mener dette kan være katalysatoren som løfter dollaren til et nytt rekordnivå for 2024. Ifølge Catril kan vi forvente å se positive effekter på valutaen i de kommende ukene.

JPMorgan Chase & Co. strateger skriver i et notat at dollaren er sterkere enn hva rentene i utgangspunkt skulle tilsi, og at den kan svekkes dersom volatiliteten skulle avta i markedet. Videre understreker de imidlertid at den kommende valgkampen vil begrense nedsiden til den amerikanske valutakursen.