Den britiske inflasjonen falt til 2 prosent

Britisk inflasjon falt til 2,0 prosent i mai, skriver E24

Prisveksten var i tråd med konsensus og er nå der Bank of England ønsker den skal være.

Det er forventet at sentralbanken vil søke ytterligere forsikringer om at de har fått kontroll på inflasjonen før de vil gjøre et rentekutt.

– Dette er nå priset helt bort, skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken om mulighetene for rentekutt denne uken.

Taylor Swift

Den kjente artisten Taylor Swift skal holde en rekke konserter i juni rundt omkring i Storbritannia som kan drive prisveksten noe opp. Derfor kan hun påvirke britisk rentekutt.

– En økning av hotellprisene i denne perioden kan være merkbar, noe som kan gi et midlertidig bidrag på 0,3 prosentpoeng på prisveksten for tjenester, skriver TD Securities om Swifts turnévirksomhet.