Rentefall etter svake makrotall

De amerikanske forbrukerne har vært en viktig bidragsyter til USAs solide økonomiske vekst i lang tid, men nå fremstår de som mer forsiktige med pengebruken.

I går steg detaljhandelen med bare 0,1 prosent, noe som var svakere enn markedet hadde forventet. Det førte til et momentant fall i amerikanske renter.

Rentene på amerikanske statsobligasjoner med både ti og to års løpetid har falt med omtrent seks basispunkter det siste døgnet, til henholdsvis 4,22 og 4,71 prosent.

Rentekutt godt innen rekkevidde

«Vi venter at konsumprisveksten viser mer moderate takter de neste månedene, slik som i mai. Dersom dette slår til, er vår prognose om rentekutt fra Fed både i september og desember godt innen rekkevidde. Det mener også rentemarkedene. Her prises det nå inn 75 prosents sannsynlighet for at Federal Reserve leverer sitt første rentekutt i september, og 79 prosents sannsynlighet for nok et kutt innen året er omme», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Sterkere krone

Den norske krona har fått medvind av det amerikanske rentefallet. Onsdag morgen har kronen styrket seg mot den amerikanske dollaren fra 10,67 til 10,57 kroner pr. dollar fra i går morges. Mot euroen styrket kronen seg også ti øre, fra 11,35 til 11,25 kroner pr. euro.

De norske rentene har også trukket seg tilbake det siste døgnet, men markedet priser fortsatt inn et rentekutt først i desember fra Norges Bank.