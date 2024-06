EU-kommisjonen ønsker å sette syv medlemsland under strengere tilsyn på grunn av for høye budsjettunderskudd, melder den tyske avisen Handelsblatt.

Det er første gang på fire år at Brüssel håndhever unionens gjeldsregler, etter at de ble suspendert på grunn av coronapandemien. Reglene fastsetter at stater maksimalt kan ha en offentlig gjeld på 60 prosent av BNP og et årlig underskudd på 3 prosent av BNP.

De berørte landene er Frankrike, Italia, Belgia, Polen, Ungarn, Slovakia og Malta.



Frankrike og Italia bekymrer

For øyeblikket er det Frankrike og Italia som skaper mest hodebry for EU-kommisjonen. Frankrikes budsjettunderskudd kom på 5,5 prosent i fjor, mens Italia hadde hele 7,4 prosent.

Spesielt Frankrike har fått finansmarkedene til å bli nervøse etter at Macron utlyste nyvalg. Flere frykter at landet kan få en ytterliggående regjering som vil øke statsgjelden betydelig.

Kommisjonen undersøkte tolv land på grunn av at deres underskudd var over 3 prosent av BNP i fjor, men fem av disse landene unngikk en underskuddsprosedyre på grunn av ekstraordinære eller midlertidige forhold; Spania, Tsjekkia, Slovenia, Estland, Finland.

Kan bli ilagt sanksjoner

EUs gjeldsregler skal sikre at eurosonelandene fører en ansvarlig budsjettpolitikk. For stater som er under tilsyn, kan kommisjonen kreve ytterligere sparetiltak og reformer. I verste fall kan kommisjonen også ilegge sanksjoner, ved for eks. å stanse utbetalinger fra gjenoppbyggingsfondet etter pandemien.

Dette har imidlertid ennå ikke skjedd, til tross for at mange land gjennom årene har brutt gjeldsregelen.

Konkrete retningslinjer for hvordan landene skal redusere sin gjeld og underskudd vil kommisjonen først gi i november. Dette året blir betraktet som en overgangsperiode, og den reformerte stabilitets- og vekstpakten gjelder først fra april.

Ifølge Handelsblatt skal EUs finansministre diskutere kommisjonens rapport i juli og avgjøre om det skal åpnes tilsyn mot de syv landene.