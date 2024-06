Rentehaukene kan ta seg en bolle. Jeg spanderer, hilsen Due. 

Gjestekommentar

Vi får stadig flere bekreftelser på at rentetoppen er nådd, både hjemme og ute. Viktige milepæler er at både Sveriges Riksbank og ESB har kuttet sine styringsrenter. Bank of England gjør det trolig i løpet av få måneder, og Fed planlegger rentekutt før året er omme.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom og Managing Partner, Akershus Eiendom. Foto: Iván Kverme

Riksbanken kuttet styringsrenten med 25 basispunkter (bp) nå i mai, som følge av at inflasjonen nærmer seg målet. Sentralbanken varslet også at dersom inflasjonsutsiktene står seg, vil de sette renten ned ytterligere to ganger innen årsslutt. I eurosonen kuttet ESB styringsrenten med 25bp 6. juni, og sa at det nå var på sin plass å gjøre pengepolitikken mindre stram etter ni måneder med uendret rente. Markedsaktørene priser inn ytterligere ett til to rentekutt fra ESB før årsslutt.

Fed gjentok i juni at de fortsatt planlegger å kutte renten i år, selv om de har senket sin forventning fra tre til ett kutt. Sentralbanksjef Powell sa imidlertid på pressekonferansen at de ikke hadde fått tatt inn over seg de svake inflasjonstallene for mai, som kom samtidig som rentemøtet. Markedsprisingen indikerer en forventning om ett til to rentekutt fra Fed i år, med en sannsynlighetsovervekt for rentekutt allerede i september.

Samtlige av de toneangivende sentralbankene hos våre vestlige handelspartnere har altså enten kuttet styringsrenten, eller planlegger å gjøre det i løpet av kort tid.

Renten er høy nok

Hva så med Norges Bank? Enkelte analytikere i det norske markedet har den siste tiden advart om at Norges Bank kan komme til å sette renten opp fra dagens nivå på 4,5 prosent. Men sentralbanken gjorde ikke dét denne uken. Tvert imot.

Dette er ikke annet enn en ansvarsfraskrivelse fra Norges Bank, altså sentralbankens måte å si at de ikke kan garantere at det går akkurat som de tror.

Norges Bank valgte å holde renten uendret for fjerde rentemøte på rad, og understreket nok en gang at de mener styringsrenten er høy nok til å få inflasjonen ned. I den nye renteprognosen holdes renten riktignok uendret på dagens nivå lengre enn sentralbanken så for seg i mars, men ingen renteheving er planlagt.