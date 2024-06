Storbritannias gjeld høyere enn på 63 år

Til tross for at regjeringen har lånt mindre penger enn ventet, viser tall fra statistikkbyrået ONS at den samlede statsgjelden er oppe i 99,8 prosent av BNP.

Oppdateringen kommer bare to uker før valget statsminister Rishi Sunak har lyst ut. Den viser tydelig den økonomisk utfordringen den kommende regjeringen står overfor. Både Labour og De konservative har lovet å redusere gjelden i løpet av den neste femårsperioden.

Allerede i begynnelsen av 2023 var redusering av gjelden ett av fem løfter fra Sunak.