Tysk bråbrems

Forretningsutsiktene i Tyskland falt for første gang på fem måneder - et tegn på at den gradvise oppgangen i Europas største økonomi møter motvind, skriver Bloomberg.

En forventningsindikator fra IFO-instituttet falt til 88,6 poeng i juni, ned fra 89,3 poeng i mai.

Den negative utviklingen er i strid med analytikernes spådommer om positive utsikter, og skyldes pessimistiske forventninger, skriver IFO-instituttet i en pressemelding. En måling av nåværende forhold holdt seg stabil.

Den tyske økonomien har vanskeligheter med å overvinne stagnasjon, skriver president Celems Fuest i IFO-instituttet.

De nye målingene understreker utfordringen med å komme seg forbi de siste årenes økonomiske nedgang, med forbrukere som holder tilbake tross økte inntekter og synkende inflasjon. Det er særlig produksjonsselskapene som uttrykker bekymring for de kommende månedene. Selskapene er noe mer fornøyd med dagens forretninger, men ser utfordringer knyttet til den synkende ordrereserven.

Servicesektoren har sett en positiv utvikling, med spesielt optimistiske forventninger innenfor hotellbransjen.