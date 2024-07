UBS: Rentekutt i september og myk landing

Økonomer hos den sveitsiske storbanken UBS har i et notat delt sine utsikter for den amerikanske økonomien. De forventer at Federal Reserve vil kutte renten i september og tror på en «soft landing».

Ifølge CME FedWatch Tool er det i skrivende stund priset inn 61,1 prosent sannsynlighet for at renten kuttes 25 basispunkter i september og 6,6 prosent for 50 basispunkter. Mediananslaget er kun et rentekutt på 25 basispunkter ved årsskifte, ned fra tre i mars.

«Mens det har vært uvanlig volatilitet i økonomiske data siden starten av pandemien, ser det nå ut til at visse trender er godt etablert», skrev økonomene hos UBS.

Faktorer som jobbmarkedet, som var overopphetet for to år siden, har gått tilbake til nær før-pandemitilstander, støttet av en sterk økning i arbeidstilbudet. Detaljsalg og inflasjon har også vist tegn til moderasjon. Kjerneinflasjonen for mai 2024 steg med 0,16 prosent, den minste økningen siden 2019, men år over år er den fortsatt høyere enn før-pandeminivåer.

«Spesielt huslyinflasjonen har holdt seg fastere enn vi forventet, men vi ser fortsatt en nedgang i månedene fremover som uunngåelig gitt mer tidsriktig informasjon om nye leiekontrakter,» skrev økonomene.

«Vi opprettholder vårt hovedscenario om at Fed vil være i en posisjon til å kutte rentene i september når de mottar svakere data om vekst, arbeidsmarkedet og inflasjon,» sa de. «Vi ser risikoene som skjeve mot at Fed vil holde rentene uendret lenger enn i vårt hovedscenario, men vi ser fortsatt ytterligere renteøkninger som usannsynlige.»