2023 var et godt år for bedrifter flest i Norge, viser ferske SSB-tall. Det var en klar økning i antallet bedrifter som hadde høy omsetningsvekst.

Om man setter grensen for høy vekst/tilbakegang ved 10 prosent endring i omsetningen, var 2023 en klar forbedring fra 2022. SSBs tall viser 21.400 «høyvekstforetak». Dette er 14 prosent flere enn i 2022.

Samtidig er det fortsatt flere foretak med minst 10 prosent omsetningsfall, 24.400. Dette er riktignok en nedgang på 9 prosent fra året før.

– Det tyder på god fart i næringslivet, trass urolige økonomiske tider, mener seksjonssjef Erik Fjærli i SSB.

Tallene betyr at 54 prosent av bedriftene hadde omtrent stabil omsetning, 25 prosent hadde stort fall, og 22 prosent hadde sterk vekst. SSB karakteriserer denne fordelingen som «historisk ganske god».

Ung vekst

Omsetningsveksten er sterkere for foretak som er fire–fem år gamle enn for foretakene samlet. Over de siste ti årene har disse «unge» bedriftene gjennomgående ligget 7–10 prosentpoeng høyere i nettotall (høy vekst minus stort fall).

Også målt i antall nyetableringer var 2023 et godt år. Totalt ble det etablert 43.900 nye foretak (avgrenset til foretak som faktisk hadde aktivitet). Dette er en økning på 18 prosent, og det høyeste tallet historisk bortsett fra pandemiåret 2021.

Antall foretak som opphører øker også, men holder seg lavere enn tallet på nyetableringer.

SSB omtaler økningen i både etablering og opphør som økt omstillingsevne i økonomien.

Etter fem år har litt over halvparten av foretakene som ble etablert i 2018 bukket under. Frafallet er noe større for enkeltpersonforetak enn for aksjeselskaper.