Rush av nøkkeltall: BNP-veksten i USA oppjusteres igjen

Det er kommet en rekke nøkkeltall fra USA torsdag ettermiddag, der de siste, endelige tallene for BNP-veksten i første kvartal samt ordreutviklingen for varige goder i mai er vurdert som de viktigste.

Veksten i bruttonasjonalprodukt i USA i første kvartal er nå bekreftet til 1,4 prosent, en oppbremsing fra 3,4 prosent i fjerde kvartal. Opprinnelig viste flash-tallene fra slutten av april en økonomisk vekst på 1,6 prosent i perioden. I slutten av mai viste reviderte tall en nedjustering til 1,3 prosent.

Nå var det ventet en oppjustering igjen, til 1,4 prosent, ifølge Trading Economics.

Uventet for varige goder

Nye ordrer for varige goder i USA viser en oppgang på 0,1 prosent på månedsbasis i mai. Her var det ventet en nedgang på 0,1 prosent, etter en økning på 0,2 prosent måneden før.

Mai var dermed fjerde måned på rad med oppgang i ordrene.

Ekskludert transport var det imidlertid en nedgang på 0,1 prosent. Forventningen her pekte mot en 0,2 prosents økning, etter en vekst på 0,4 prosent i april.

Flere blir værende på trygd

I arbeidsmarkedet er det kommet nye, ukentlige jobless claims-tall.

De viser at 233.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 22. juni.

Ifølge Trading Economics lå konsensus på 236.000, etter en måling på 239.000 uken før.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger – continuing jobless claims – var 1.839.000 pr. 15. juni. På forhånd var det ventet 1.820.000. Continuing claims-tallet for uken før var 1.821.000.

100 milliarder i minus

Foreløpige tall for handelsbalansen for varer i mai viser et underskudd på 100,6 milliarder dollar, mot minus 99,4 milliarder dollar måneden før. Det var ventet en reduksjon til minus 96,0 milliarder dollar nå.

Engroslagrene i USA økte med 0,6 prosent i mai, etter 0,2 prosents vekst måneden før. Konsensus nå pekte mot en økning på 0,1 prosent.