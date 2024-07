Fredag publiseres inflasjonsmålet PCE for USA, og dette kan gi en pekepinn på om Fed ligger an til å kutte renten i september eller november, eller om det går mot nok en utsettelse.

Forrige måling viste en kjerne-PCE-inflasjon (Personal consumption expenditure) på 0,2 prosent i månedsvekst og 2,8 prosent i årsvekst. Konsensus venter at månedsveksten synker til 0,1 prosent og årsveksten til 2,6 prosent.

– Fed mer overbevist

Citi Economics deler denne prognosen, og tror dessuten at PCE-tallene for juni, som publiseres om nøyaktig én måned, vil vise det samme.

«Det vil gjøre Fed mer overbevist om at inflasjonen vender tilbake til 2 prosent», skriver USA-økonom Veronica Clark i en forhåndsomtale.

I USA måles inflasjonen også ved CPI (Consumer price index, tilsvarende den norske KPI), men Fed foretrekker PCE. Gjennom bølgen med ekstra høy inflasjon har PCE ligget systematisk lavere enn CPI.

En av forskjellene er at PCE inkluderer helseforsikringer amerikanske arbeidsgivere betaler for noen av sine ansatte. I tillegg er PCE en mer komplett indikator med flere tjenester og varer generelt, og vektene justeres oftere enn i CPI, slik at PCE bedre måler hva amerikanske forbrukere faktisk bruker pengene på. Endelig veier leiepriser (boutgifter) langt tyngre i CPI enn i PCE.

Likevel to kutt?

Ved rentemøtet tidligere i måneden, skiftet Fed fra å varsle tre rentekutt i år til bare ett. Men begge medianene bak disse prognosene var snublende nære å varsle to kutt. I ettertid har prisingen i rentemarkedet holdt seg temmelig stabil på totalt 1,8 kutt før nyttår, og første rentekutt er først fullt ut priset inn i november.