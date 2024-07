Omsetningsvolumet i detaljhandelen steg 3,2 prosent fra april til mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd var det ventet en oppgang på 0,5 prosent, ifølge Bloomberg.

Solid oppsving

Den kraftige økningen fra april til mai kommer etter en svak oppgang på 0,2 prosent fra mars til april.

– I mai økte det sesongjusterte omsetningsvolumet til de fleste detaljhandelsnæringene, men dagligvarebutikker og klesbutikker skilte seg klart ut. Disse to næringene sto for en klar majoritet av samlet vekst i detaljhandelen denne måneden, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i Statistisk sentralbyrå.

Etter stabile tall fra detaljhandelen det siste året så bidro den kraftige økningen i mai til en solid oppsving i trenden. Sist gang vi så like store endringstall var helt tilbake til coronapandemien.

– Den sterke økningen skyldes at aktiviteten i mai har vært høyere enn det som er normalt for en mai måned med fire ekstra røde dager.

Positiv sjeføkonom

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank SR-Bank karakteriserer tallene som kjempesterke:

– Hvis det er begynnelsen på en kjøpefest vi ser nå, hvis folk blir mer positive og bruker mer penger, så kan det bidra til å holde presset i norsk økonomi oppe.

– Vi har pekt på gode utsikter i Konjunkturbarometeret. Lønnsveksten er allerede høyere enn inflasjonen. Det kan være omslaget fra et forsiktig handelsmønster vi er vitne til her. Dette kan reflektere at folk er mindre bekymret for økonomien, sier han i en kommentar.