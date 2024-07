Saken oppdateres.

Tall fra NAV viser fredag at 70.200 personer var registrert som helt arbeidsledige eller på tiltak i juni, tilsvarende 2,4 prosent av arbeidsstyrken og 800 flere enn forrige måned. Over halvparten er innvandrere, kommer det frem i en pressemeldingen fra NAV.

– Siden nyttår har det blitt over 5.000 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Mye av økningen skyldes at flere ukrainere kontakter NAV for å få hjelp til å finne jobb. En av ti ledige kommer nå fra Ukraina, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

53 prosent av de som er registrert som helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har innvandrerbakgrunn. Sammenlignet med juni i fjor er det blitt 31 prosent flere med innvandrerbakgrunn. Ukrainere utgjør den største gruppen med 7.400 personer, etterfulgt av polakker med 4.600.

I tillegg var det 23.600 personer delvis ledige. Totalt var det dermed 93.800 registrerte arbeidssøkere hos NAV ved utgangen av juni, noe som utgjør 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

57.000 personer var registrert som helt arbeidsledige i slutten av juni, tilsvarende 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

«Arbeidsledighetstallene er nøytrale i forhold til pengepolitikken», oppsummerer DNB Markets.



Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte mest for de med bakgrunn fra bygg og anlegg, samt serviceyrker og annet arbeid og butikk- og salgsarbeid.