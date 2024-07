Skal selge 400 mill. hver dag

Fredag la Norges Bank frem sin plan for valutakjøp i juli. Sentralbanken planlegger å kjøpe utenlandsk valuta for 400 millioner kroner pr. dag, som er ned fra 550 millioner kroner i juni. For et år siden lå kronesalget på én milliard kroner dagen.

Kronen selges på oppdrag fra Finansdepartementet, for å finansiere overføringen av de samlede skatteinntektene fra olje og gass-virksomheten til statsbudsjettet og Statens pensjonsfond utland (SPU).

Gjennom de siste årene har disse valutatransaksjonene for Oljefondet tidvis fått stor oppmerksomhet, og har ved overraskende endringer trolig påvirket kronekursen.

Kronen styrket seg noe akkurat da Norges Banks tall ble publisert.

Finansdepartementet har sammen med Norges Bank jobbet siden september 2023 for å finne grep som kan hindre at Norges Banks kronesalg for Oljefondet gang etter gang gir runder med kronebevegelser.