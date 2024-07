Ståltro på europeiske aksjer

– Aksjeoppgangen blir bredere. Inntjeningen vokser fortsatt friskt for teknologi, men flere sektorer melder seg på. Gapet til teknologi hva gjelder inntjeningsvekst vil minske. Vi løfter Europa til overvekt, samtidig som vi nedgraderer framvoksende markeder til undervekt, sier Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea.

Optimisme preger Nordeas markedssyn for juli. Det er teknologi som ligger i front, men med flere sektorer og regioner som bidrar til en bredere oppgang.

Inflasjonen har kommet mye ned, og rapporten indikerer at pengepolitikken sannsynligvis vil lette fremover. Videre tror ikke Nordea–strategene at aksjemarkedet vil bli vesentlig påvirket av en eventuell vedvarende høy inflasjon som kan forsinke rentekuttene, så lenge vekstbildet forblir positivt.

Teknologi på topp

Det var de store teknologigigantene som ledet an i aksjeoppgangen gjennom juni.

– KI–boomen og den sterke oppgangen i de amerikanske teknologigigantene har bidratt i betydelig grad til den ekstraordinært sterke oppgangen i aksjemarkedet så langt i år, sier seniorstrateg Joachim Bernhardsen.

Nordea mener ellers at globale indikatorer viser et mer positivt bilde av den økonomiske utviklingen. Industrisektoren, som tidligere har ligget etter, begynner endelig å vise tegn til oppgang.

– Et globalt omslag i industrisektoren vil hjelpe Europa. At inflasjonen har kommet ned betyr også at lønnsinntektene nå stiger raskere enn prisene og kjøpekraften øker. Sammen med et relativt bra arbeidsmarked og solide finansielle balanser tilsier det at forbruksveksten vil ta seg opp. Vi venter ikke at veksten vil være fantastisk, men mer enn god nok til å støtte risikable aktiva, sier sjefstrateg Bruce.

De to strategene ser det beste avkastningspotensialet i aksjer, men mener også at obligasjonsmarkedet tilbyr gode avkastningsmuligheter.