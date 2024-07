Uventet stort inflasjonsfall

Tysk inflasjon sank i juni videre fra 2,4 til 2,2 prosent, viser foreløpige tall. Det var et større fall enn ventet. Månedsraten sank fra 0,2 til 0,1 prosent.

Tidligere mandag kom inflasjonstall fra flere tyske delstater. Disse viste at det gikk mot et større fall i samlet tysk inflasjon enn konsensusestimatet på 2,3 prosent.

Vektet gjennomsnitt for delstatene som rapporterte foreløpige tall mandag formiddag var 0,13 prosent månedsvekst.

Kjerneinflasjonen trolig ned

Ifølge Citi falt energiprisene mindre enn ventet. Dessuten steg matvareprisene noe.

Det har også vært ventet at fotball-EM i Tyskland ville slå ut i økt inflasjon, på samme måte som neste måneds OL i Frankrike vil løfte den franske inflasjonen. Så langt er det ikke tegn til dette.

Citi anslår at dette vil gi en månedsvekst i kjerneinflasjonen på 0,2 prosent, hvilket tilsier at årsveksten i kjerneinflasjonen, når den publiseres, vil vise et fall fra 2,9 til 2,8 eller 2,7 prosent.

Foreløpige tall for harmonisert inflasjon (HICP) viser et fall fra 2,8 til 2,5 prosent.