Amerikanske ISM-tall, innkjøpssjefindeksen, skuffet over hele linjen mandag.

Det var ventet forsiktig vekst i totalindeksen, i sysselsettingsdelen, byggevirksomheten og nye ordrer, men av disse var det bare ordreinngangen som overgikk forventningene litt.

Totalindeksen var ventet å stige fra 48,7 til 49,1, men falt i stedet til 48,5.

Dessuten sank ISMs produsentprisindeks ganske klart, fra 57 til 52,1, noe som kan tyde på at vareprisene i hvert fall ikke vil bidra til inflasjonspresset fremover.

Svake ordretall

Før helgen viste inflasjonsindikatoren PCE lavere prisvekst enn ventet. Tidligere har også tall for boligmarkedet skuffet.

I forkant av ISM-tallene ventet Yardeni Research å få bekreftet at det samlede inflasjonstrykket ville vise tegn til å avta videre.

Tidligere mandag viste ordretall for «varige goder» svakere vekst enn i de foreløpige tallene. Veksten for kjernevarene, og utenom de volatile transportinnkjøpene falt. For sivil sektor utenom luftfart var fallet på 0,6 prosent.