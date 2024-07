Lavere inflasjon - likevel ikke kutt

Etter et uventet stort fall i foreløpige inflasjonstall for Tyskland mandag, var det ventet at også «flash»-tallene for hele eurosonen ville vise lavere inflasjon. Konsensusestimatet var et fall fra 2,6 til 2,5 prosent for totalinflasjonen og fra 2,9 til 2,8 prosent for kjerneinflasjonen. Kjerneinflasjonen holdt seg imidlertid uendret på 2,9 prosent, mens totalinflasjonen falt som ventet.

Tallene ble publisert samtidig som ESBs sentralbanksymposium i Sintra, Portugal. Senere tirsdag deltar ESB-president Christine Lagarde og Fed-president Jerome Powell i en panelsamtale. Der kan det komme signaler, og det ville i hvert fall overraske om ikke Lagarde omtaler fallet i inflasjonen.

– Juni ikke nok

I Lagardes åpningstale mandag var det imidlertid tomt for viktige signaler. Hun nøyde seg med å omtale fallet i inflasjonen til nå som «bemerkelsesverdig», samtidig som hun gjentok nok en gang at ESB ikke er i mål før inflasjonen er nede på 2 prosent.

Både Lagarde og ESB-sjeføkonom Philip Lane avviste imidlertid mandag at inflasjonstallene for juni ville være veldig utslagsgivende.

Lane var tydelig på at juni-tallet ikke ville gi nødvendig informasjon om tjenesteinflasjonen, som er den problematiske delen av inflasjonen.

Neppe nytt kutt

«Vi står fortsatt overfor usikkerhet om inflasjonen fremover, særlig når det gjelder hvordan marginer, lønninger og produktivitet vil utvikle seg og om økonomien vil få nye tilbudsside-sjokk», understreket Lagarde, ifølge Bloomberg.

Dette må trolig tolkes som et signal om at ESB slett ikke har planer om å kutte renten igjen ved sitt rentemøte senere i måneden, selv ved et klart fall i inflasjonen.

I forkant av tallene tirsdag formiddag svekket europeiske børser seg noe