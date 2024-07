Fed: Ikke klare for å kutte renten

Referatet fra rentemøtet i juni ble offentliggjort onsdag kveld og viser at Fed vil fortsette å holde renten høy, melder CNBC.

Ifølge den amerikanske sentralbankens rentekomité beveger inflasjonen seg i riktig retning, men ikke raskt nok til at de kan senke rentene. På møtet indikerte Fed at de ønsket mer bevis på at den synkende trenden i inflasjonen ville fortsette.

Det var store uenigheter blant de 19 sentralbankene som deltok i diskusjonen. Noen banker indikerte til og med et ønske om å heve rentene hvis nødvendig. Likevel konkluderte møtet med at Fed skulle holde rentene uendret.