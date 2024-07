Polens sentralbanksjef Adam Glapinski strammer grepet rundt de høye rentene og sier at rentekutt sannsynligvis ikke vil bli aktuelt før i 2026, melder Bloomberg. Begrunnelsen er at regjeringens beslutning om å delvis oppheve pristaket på energi har gjort det umulig å senke inflasjonen.

– Vi kan glemme rentekutt når inflasjonen øker så mye. En mulighet for rentekutt kan tidligst oppstå i 2026 når inflasjonen forhåpentligvis begynner å avta, sa Glapinski.



I juni håpte Glapinski på at lånekostnadene kunne synke i midten av 2025, men torsdag ble prognosen utsatt.

Selv om inflasjonen har ligget innenfor Polens nasjonalbanks toleranseområde i fem måneder og jevnlig har vært lavere enn forventet, forutser sentralbanken at regjeringens tiltak vil føre til at konsumprisindeksen når rundt 5 prosent innen utgangen av året.

Anklaget for politisk innblanding

Glapinski er en støttespiller for det nasjonalistiske regjeringspartiet som statsminister Donald Tusk fjernet fra makten i fjor. Sentralbanksjefen er ikke særlig populær i Warszawa, hvor Tusks regjering gjentatte ganger har anklaget han for å ha blandet seg inn politisk.

I fjor ble Glapinski anklaget for politisk innblanding på grunnlag av at han gjennomførte to rentekutt før det avgjørende valget i oktober. Polen skal avholde nytt presidentvalg neste år.