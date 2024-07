SEB om Feds rentekutt: –Timing er alt

«Investorer bør håpe på et forebyggende tidlig rentekutt fra Fed før aksjemarkedet snur nedover», skriver SEB-strateg Thomas Thygesen i en fersk rapport.

Ifølge markedet er det første rentekuttet nå mindre enn tre måneder unna, men Thygesen advarer om at dette nødvendigvis ikke vil skje i tråd med markedets forventninger. Både markedet og Fed selv har tidligere justert sine tidslinjer for når en nedtrappingssyklus vil begynne.

I starten av året antydet Fed at det første kuttet ville komme i mars, deretter utsatte de det til desember.

SEB tror likevel at med makroindikatorer som bremser i USA og inflasjonen som igjen er på en fallende trend, så bør Fed kutte renten på Federal Open Market Committee (FOMC) møtet senest i september, med mindre det skjer plutselige makroøkonomiske endringer.

Ikke bare positivt med rentekutt

Historien viser at de åtte rentekutt-syklusene Fed har gjennomført siden 1965 har ført til en nesten lik fordeling av positive og negative aksjekursreaksjoner, både i de tre månedene før det første rentekuttet og i de første seks månedene etter, fremgår det av rapporten.

Dette indikerer at rentekutt ikke alltid er et entydig positivt tegn for aksjemarkedet. Noen ganger vil det første rentekuttet være et kjøpssignal for aksjer, mens andre ganger er det et faresignal.

For statsobligasjoner har avkastninger derimot vist seg å være positiv i syv av de åtte tilfellene både før og etter det første rentekuttet.

–Timing er alt

Thygesen trekker frem et tydelig mønster når det gjelder hvordan aksjemarkedet reagerer på rentekutt:

«Dersom aksjekursen faller før det første rentekuttet, er det også sannsynlig at avkastningen etter rentekuttet blir negativt. Men hvis Fed kutter rentene mens aksjekursen fortsatt stiger, er det også sannsynlig at avkastningen etter kuttet blir positivt», sier han.



Historisk data viser at når rentekuttet fra Fed har kommet etter en tre-måneders nedgang i aksjekursen, har avkastningen vært negativ de påfølgende seks månedene. På den annen side, når rentekuttet har fulgt en tre-måneders oppgang i aksjekursene, har avkastningen vært positiv i de seks månedene etter rentekuttet.

SEB-strategen reiser nå spørsmålet om Fed vil klare å være i forkant med et forebyggende rentekutt før aksjemarkedet når toppen, eller om de vil utsette beslutningen så lenge at aksjemarkedet allerede har priset inn makroøkonomiske bekymringer når de til slutt handler.