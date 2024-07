En ustoppelig kraft møter en urokkelig mur

Budsjettdisiplinen har vært på vikende front i mange år, og det er ingen klar ‘regel’ for når det kan skape markedsuro.

Hva som kan utløse en krise

Hvis investorene begynner å frykte at verdien av obligasjonene svekkes gjennom høy inflasjon, vil de kreve en risikopremie som i seg selv vil svekke statsfinansene ytterligere ved at renteutgiftene øker. Det er ingen tommelfingerregel om hvilke gjeldsnivå som vil utløse en slik frykt, men ettersom underskuddene fortsetter og det ikke ser ut til å være politisk vilje til å endre det øker risikoen år for år.

Så langt er det lite som tyder på at markedene er særlig bekymret. Så lenge både amerikanske og utenlandske investorer er villige til å finansiere budsjettunderskuddene er det ingen umiddelbare problemer. Men risikoen er at markedene på et tidspunkt vil begynne å prise inn en høy sannsynlighet for høy amerikansk inflasjon som ville føre til høyere obligasjonsrenter og en svakere dollar. Dette kan igjen føre til økonomiske forstyrrelser andre steder, for eksempel som vi så i 2023 hvor høyere obligasjonsrenter resulterte i til dels store tap i en del mellomstore amerikanske banker.

Flere problemer av denne typen kan ikke bare undergrave tilliten til offentlige finanser, men til hele det finansielle systemet.

Politikk er avgjørende

Om man leter etter triggere, er det nærliggende å se til det politiske systemet. Selv om sammenligningen langt fra er perfekt, ble krisen rundt den britiske statsgjelden i 2022 utløst ved at en ny regjering ville øke et allerede stort underskudd.

Vi ser ingen umiddelbar risiko for en ny statsgjeldskrise. Men i en verden der risikoappetitten ser ut til å være ustoppelig, kan det være på sin plass å advare om at politiske beslutninger kan være triggere for store bevegelser i obligasjonsmarkedet eller til og med en krise i løpet av de kommende årene.

For eksempel kan effektive tiltak for å stoppe innvandring og utvise et stort antall nylige innvandrede undergrave BNP-veksten og offentlige inntekter, og store utgiftsøkninger eller skattekutt kan vise seg å bli siste dråpen når det gjelder markedstillit, selv om tiltakene er ment å forbedre vekstevnen. En eller annen form for økonomisk resesjon eller krise ville selvfølgelig også være svært negativt for statsfinansene. Det er vanskelig å si hvilken hendelse, om noen, som vil utløse problemer i obligasjonsmarkedet, men etter hvert som gjelden øker i forhold til størrelsen på økonomien, øker også risikoen for at noe knekker.