Boligsektoren stuper – Trump 2.0 vil drepe etterspørselen

Kina presenterte mandag et bruttonasjonalprodukt for andre kvartal på 4,7 prosent, målt år over år. Dette var lavere enn forventningene på 5,1 prosent. Kvartal over kvartal steg BNP med 0,7 prosent, mot 1,5 prosent i første kvartal. Veksten er dermed den tregeste på fem kvartaler.

Svak etterspørsel har vært et kjennetegn blant forbrukerne i Kina over en lengre periode. Fra BNP-rapporten tidligere i år kunne man lese at Kinas forbrukerpriser falt i sitt bratteste tempo på mer enn 14 år. En forankret deflasjon har vært en av de største bekymringene, samt en langvarig nedgang i eiendomssektoren.

Beijing tok grep i mai ved å begynne å stimulere økonomien, særlig eiendomssektoren. Blant annet senket sentralbanken kravene for lån og egenkapital – noen av Beijings sterkeste tiltak for å gjenopplive økonomien. Målet er å oppmuntre lokale myndigheter til å kjøpe eiendommer.

Bratteste nedgang på ni år

Eiendomssektoren i andre kvartal falt kraftig, men dette inneholder altså ikke stimuleringen fra Beijing. Boligprisene falt med 4,9 prosent, målt år over år, den bratteste nedgangen på ni år ifølge Bloomberg. Nye byggeprosjekter og eiendomsinvesteringer falt henholdsvis med 23,7 prosent og 10,1 prosent i første halvår.

Goldman: «Innenlandsk etterspørsel er svak til tross for sterk eksport, og mer politisk lemping er nødvendig gjennom resten av året, spesielt på finans- og boligfronten.»

«Den økende sannsynligheten for Trump 2.0 betyr også at Kina vil trenge ytterligere politiske tiltak for å øke den innenlandske etterspørselen i tide, ettersom risikoen for nedgang i utenlandsk etterspørsel truer,» skrev Xiaojia Zhi, økonom ved Credit Agricole CIB i Hong Kong.

Detaljsalget steg med 2,0 prosent, mot ventet 3,4 prosent, det tregeste tempoet siden desember 2022.