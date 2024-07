Kina sparer på kruttet før Trump 2.0

Goldman Sachs' sjefsøkonom for Asia-Pacific, Andrew Tilton, mener at Kina sannsynligvis holder igjen på kruttet i de finanspolitiske midlene. Bakgrunnen for dette skal være at Kina trenger reserver for å motstå angrep fra Trump hvis han blir gjenvalgt.

Trump har lovet å innføre 60 prosent toll på kinesiske importvarer til USA hvis han blir gjenvalgt. Det vil naturligvis true Kinas eksport og produksjon.

«Logikken er: la oss spare ammunisjonen i tilfelle vi trenger å gjøre mye mer i 2025,» sa Tilton til Bloomberg.

– Øk underskuddet

Beijing prøver å stimulere den innenlandske etterspørselen ved å senke krav for lån i boligsektoren, slik at lokale myndigheter kan kjøpe eiendom.

De offentlige inntektene falt 2,8 prosent i første halvår. Særlig inntektene fra dokumentavgifter, som betales når en eiendom kjøpes eller selges, falt med 10,9 prosent år-over-år. Samtidig økte offentlige utgifter med 2 prosent år-over-år.

Flere økonomer mener at Kina må selge statspapirer og øke underskuddene for å få bedrifter og husholdninger til å åpne lommeboken.

Bryr seg ikke... enda

På forrige ukes kommunistiske samling, tredje plenum, ble det gitt lite oppmerksomhet til det skadeskutte eiendomsmarkedet og svake forbrukerne.

Samtidig, hagler tolløkningene fra alle kanter. USA har for eksempel nylig besluttet å innføre ny toll på import av solcellepaneler.

EU har innført en 17,4-37,7 prosent elbilavgift fra Kina, som legges oppå en tidligere 10 prosent avgift. Indonesia undersøker om det kan legges nye toller på en rekke forbruksvarer.

Proteksjonisme overfor Kina finner man til og med i BRICS-landene, hvor Brasil innførte en 25 prosent skatt på stål over en gitt pris til sin gode handelspartner.

Hvor ille blir det?

Goldman økonomen spår at 2 prosentpoeng av BNP-en til Kina vil fordampe som følge av den flate 60 prosent satsen.

Et UBS-team ligger inne med rundt 2,5 prosentpoeng svekkelse i BNP-en, men fremhever at over tid kan eksport til andre økonomier bidra til å redusere virkningen, men det er også en risiko for at andre land øker tollsatser på import fra Kina, sa Wang Tao, leder av teamet.