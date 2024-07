Flertall venter rentekutt til uken

Bank of England kommer til å senke styringsrenten til 5,00 prosent torsdag neste uke, melder Reuters, som har gjennomført en undersøkelse blant 60 økonomer.

49 av de 60 økonomene tror den britiske sentralbanken foretar et slikt rentekutt, viser undersøkelsen, som ble gjort mellom 18. og 24. juli.

Markedene priser imidlertid bare inn rundt 45 prosents sjanse for et kutt, ifølge nyhetsbyrået.

Styringsrenten har vært holdt oppe på 5,25 prosent siden august i fjor – det høyeste nivået på 16 år.

Ved en lignende undersøkelse blant økonomer i juni var det imidlertid en langt større andel som trodde på rentekutt 1. august – på 97 prosent, mot drøyt 80 prosent nå.

Ett kutt til i år

Den nye undersøkelsen viser videre at økonomene tror på en pause i rentekuttene i september, før det blir et nytt kutt på 25 basispunkter i november – til 4,75 prosent.

Ved det seneste rentemøtet i Bank of England, i juni, stemte syv av ni medlemmer i den pengepolitiske komiteen for å holde renten uendret, mens to stemte for et kutt.

JPMorgan tror det vil bli snakk om en jevn 5–4-avstemning dersom Bank of England går for et rentekutt neste uke.

Inflasjonen i Storbritannia var i juni på 2,0 prosent – sentralbankens mål – uendret fra måneden før. De første tallene for juli kommer 14. august.