Kina kutter styringsrenten

Torsdag kuttet Kinas sentralbank styringsrenten med 0,2 prosentpoeng fra 2,5 til 2,3 prosent. Dette er den første reduksjonen på nesten et år, skriver Bloomberg.

Kuttet gjelder sentralbankens ettårige lån til kinesiske finansinstitusjoner.

Rentekuttet kommer etter at sentralbanken mandag kuttet den omvendte syvdagers reporenten fra 1,8 til 1,7 prosent.

– Dette er i hovedsak en koordinert innsats på tvers av alle nøkkelrenter for å lette pengepolitikken, sier Lynn Song, sjeføkonom for Greater China i ING Bank.

Uventet

Den siste bølgen av tiltak ser ut til å være en del av myndighetenes innsats for å støtte den økonomisk veksten, som viste seg svakere enn forventet i andre kvartal da lavere forbruk mer enn veide opp for en økning i kinesisk eksport.

De nylige rentekuttene skjer også i en periode med redusert press på den kinesiske yuanen mot den amerikanske dollaren, etter økte forventninger om at den amerikanske sentralbanken vil kutte styringsrenten i løpet av 2024.

Økonomer har tidligere påpekt at et rentekutt fra den kinesiske sentralbanken vil kunne utvide renteforskjellen til USA, noe som igjen kan svekke yuanen ytterligere.

Bankene følger etter

Fem av Kinas statseide banker: Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), Bank of Communications, Agricultural Bank of China og China Construction Bank, kuttet torsdag innskuddsrenten med fem til 20 basispunkter, ifølge Reuters.

Dette er første gang siden desember i fjor at kinesiske banker reduserer innskuddsrenten. Det var tre kutt i 2023, og før det gjennomførte bankene brede kutt i innskuddsrenter sent i 2022.