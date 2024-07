Gjestekommentar: Torfinn Harding, professor i økonomi, Universitetet i Stavanger

Også denne uken har kronen svekket seg. En dollar koster nå rundt 11 kroner. Mange av forklaringene som diskuteres, kretser rundt kortsiktige forhold som renteforskjeller til utlandet, endringer i risikopremier, likviditeten i valutamarkedet, og oljeselskapenes og Norges Banks kjøp og salg av valuta. Disse kan sikkert være viktige for kortsiktige bevegelser, men den svake kronen kan også reflektere at norsk økonomis evne til å skape verdier er svakere enn før, sammenliknet med andre land. Styrken på kronen over tid er et symptom på hvor rike vi er som land.

Figuren viser at kronesvekkelsen har foregått lenge. I perioden 2005-2014, kostet en dollar i gjennomsnitt 6 kroner. Med den såkalte oljekrisen, svekket kronen seg markant fra 2014 til 2015, og fant for perioden 2015-2021 det som kunne se ut som et nytt nivå rundt drøye 8 kroner.

Figuren viser også Norges disponible inntekt per innbygger i forhold til USA, målt i 2015-dollar som skal ha samme kjøpekraft i ulike år og i begge land. Mens norsk økonomi i snitt skapte over 8.600 dollar mer per innbygger i den første perioden (2005-2014), var tallet 1.700 dollar i den andre perioden (2015-2021).

At Norges verdiskaping har sakket akterut internasjonalt, støttes også av andre tall. SSB hadde i «Utsynet over 2022» en grundig gjennomgang av Norges produktivitetsutvikling, og viste at for disponibel inntekt lå Norge i 2005 over alle de ni andre landene de sammenliknet med. I 2020 hadde USA tatt oss igjen, mens de fleste andre også hadde tatt innpå, men ikke gått forbi.

Det kan ikke utelukkes at Støre-regjeringens politikk har hatt betydning for svekkelsen de siste tre årene.

Kan forklare kronekursen

Hva har den svake utviklingen i Norges disponible inntekt å gjøre med kronekursen? Det er godt kjent fra økonomisk teori at økt produktivitet, og da spesielt i konkurranseutsatt sektor, gir opphav til en sterkere realvalutakurs. Både Balassa-Samuelson hypotesen og teorien om såkalt Hollandsk syke tilsier at for eksempel et bedre bytteforhold mot utlandet (prisen på våre eksportvarer i forhold til importvarer) vil gi en sterkere realvalutakurs.

I tråd med disse teoriene har undertegnede og medforfattere påvist med data som dekker 172 land over en 40-års periode at økt produktivitet i konkurranseutsatt sektor, målt som store oljefunn, fører til sterkere realvalutakurser. Hilde Bjørnland og medforfattere har nylig studert Norge og funnet støtte for at produktivitetsutviklingen er sentral for å forstå utviklingen i kronekursen.

Figuren viser den nominelle valutakursen, mens teoriene over handler om realvalutakursen. Det betyr at vi også må ta hensyn til eventuelle forskjeller i prisveksten i lokal valuta. Mens slike prisendringer gjerne er tregere enn de som handler valuta i valutamarkedet, vil endringer i nominell kurs endre realvalutakursen på kort sikt. Ser en på anslag på realvalutakursen fra BIS, finner en også det samme bildet: Norges realvalutakurs var relativt sterk i forhold til USAs i perioden 2005-2014, mens den har stadig svekket seg siden.