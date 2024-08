Inflasjonen i eurosonen steg til 2,6 prosent i juli

Inflasjonen i eurosonen år over år endte på 2,6 prosent for juni, det var på forhånd ventet en prisvekst på 2,5 prosent.

Kjerneinflasjonen, som ser bort fra energi- og matpriser, endte uendret på 2,9 prosent. Det var blant økonomer på forhånd ventet at kjerneinflasjonen ville komme inn på 2,8 prosent. På månedsbasis endte inflasjonen flat, mot et ventet fall på 0,1 prosent.

Tallene fra Eurostat inkluderer de 20 landene i EU som bruker euro som valuta og på rentemøtet i juni satte den europeiske sentralbanken ned renten for første gang siden 2019.

Tall fra Eurostat viser at prisen på tjenester økte med 4 prosent, noe som er ned fra juni hvor de økten med 4,1 prosent på årlig basis. Inflasjonen på energi, endte på 1,3 prosent og prisveksten på mat, alkohol og tobakk endte på 2,3 prosent.

Litt dårlige nyheter

– Dette var litt dårlige nyheter og litt høyere inflasjon enn ventet, både for samlet og kjerneinflasjon sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank om inflasjonstallene.

– Vi burde hatt tallene lavere for å være sikker på kutt på rentemøtet i september. Nå er det helt åpent. Dette skaper også økt usikkerhet i Norge, og det svekker sjansene for rentekutt her hjemme før nyttår.