Uendret Fed-rente nå

Ved rentemøtet i juni holdt Fed renten i ro i intervallet 5,25-5,50 prosent. Samtidig trakk Federal Open Market Committee (FOMC) ned sin prognose for rentekutt ut året fra tre til bare ett kutt. Det tidligere varselet om trolig tre kutt var imidlertid svimlende nær to kutt, og det nye varselet var tilsvarende nært to kutt. For 2025 anslo FOMC fire rentekutt.

Før rentebeslutningen som ble offentliggjort onsdag kveld, var det bortimot full enighet om at Fed ikke ville røre renten nå. Det ble også utfallet.

Fed gjør imidlertid en liten endring i pressemeldingen. Der fallet i inflasjonen tidligere ble omtalt som «beskjedent», skriver Fed nå at det har «vært noe videre utvikling på vei mot målet på 2 prosent». Om noe, betyr denne endringen at sannsynligheten for et rentekutt snart har økt.

Fed omtaler heller ikke inflasjonen lenger som «høy» (elevated), men nå som «noe høy» (somewhat elevated).

Powell-hint?

Ved sin pressekonferanse klokken 20.30 norsk tid ventes at Fed-president Jerome Powell vil utdype hvilke vurderinger FOMC gjør seg for renten videre. De siste dagene har det vært en utbredt oppfatning at Powell vil komme med hint om et rentekutt i september.

Dette er mer enn fullt priset inn i rentemarkedene, hvor det til og med er rundt 15 prosent sannsynlighet for at dette rentekuttet blir på hele 50 basispunkter. Totalt for resten av 2024 priser rentemarkedet inn nesten tre rentekutt fra Fed.