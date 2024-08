Første kutt siden pandemien

For første gang siden pandemien kutter Bank of England sin styringsrente. Den nye renten er 5,00 prosent.

Ved forrige rentemøte var den pengepolitiske komiteen splittet. To stemte for rentekutt i juni, og det ble dermed flertall for uendret rente. Denne gangen var flertallet enda mer hårfint, 5–4, men i favør av å kutte renten.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets viste i sin forhåndsomtale til at inflasjonen har steget etter juni, men at dette i hovedsak skyldes faktorer som sentralbanken ser bort fra.

Det var i rentemarkedet på forhånd priset inn omtrent 65 prosent sannsynlighet for dette kuttet. Nå priser markedet inn nesten ett «sikkert» rentekutt i november og omtrent halvannet kutt totalt innen nyttår.

Kuttet kommer et halvt døgn etter at Federal Reserve onsdag kveld gikk langt i å antyde at plan A er å kutte sin styringsrente i september.

Knappest mulig flertall

I sin begrunnelse for rentekuttet viser Bank of Englands Monetary Policy Committee (MPC) til at det nå var et flertall 5–4 i favør av et rentekutt. Videre vises det til at inflasjonen var på inflasjonsmålet på 2 prosent både i mai og juni, men ventes å øke til rundt 2,75 prosent i andre halvår. Først mot slutten av 2026 ventes en inflasjon under inflasjonsmålet, men i mellomtiden vil inflasjonen holde seg mellom 2 og 2,5 prosent.

Timelønnsveksten har avtatt, men er fortsatt 5,6 prosent, og tjenesteinflasjonen er på 5,7 prosent. BNP-veksten har økt, men MPC mener at underliggende vekstmomentum fortsatt er svakt.

MPC tror at lavere samlet inflasjon gradvis vil slå ut i lavere lønnsvekst. Samtidig er det en fare for at andrerundeeffekter kan bidra til å holde inflasjonen uventet høy en stund. Likevel mener MPC det er på tide å lette gradvis opp på den innstrammende pengepolitikken.

Markedsprisingen tilsier i hvert fall tre rentekutt til før 2025 er omme.