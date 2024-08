Etter å ha holdt renten uendret onsdag, kommenterte USAs sentralbanksjef Jerome Powellat at et kutt i september er på bordet.

Sammen med makrotall som viste at antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA, såkalt jobless claims, steg til 249.000 i juli mot ventet 236.000 ifølge Dow Jones, har de amerikanske statsobligasjonsrentene siden falt markant.

Referanserenten med ti års løpetid handles nå til under 4 prosent for første gang siden 2. februar, til 3,996 prosent.

Så sent som på mandag ble «tiåringen» handlet til knappe 4,2 prosent.

På samme tid handles den amerikanske statsobligasjonsrenten med to års løpetid til 4,202 prosent.

«Rentekutt kan være aktuelt i september»

– Den generelle oppfatningen i komiteen er at økonomien beveger seg nærmere et punkt hvor det vil være passende å redusere styringsrenten, sa Powell under gårsdagens rentemøte.

Avhengig av utviklingen i inflasjonen og i arbeidsmarkedet, «kan en reduksjon i styringsrenten være aktuell allerede på neste møte i september,» sa han.

Data på produksjonen i USA, offentliggjort torsdag, viste også en nedgang i økonomisk aktivitet, der ISM-indeksen kom inn på 46,8 - godt under Dow Jones' estimat på 48,9.

En avlesning under 50 indikerer en nedkjøling i aktiviteten for sektoren.

Bloomberg skriver at obligasjonstradere nå priser inn hele tre rentekutt i år etter de svake makrotallene og den noe duete Powell-kommentaren for september.

Swap-tradere tror nå på rentekutt på 75 basispunkter over tre omganger på hvert av årets tre siste rentemøter, skriver nettstedet.

Les også Septemberkutt, oljeprisoppgang, ufortjent bonus og sjarlataner Her er de ti viktigste tingene du må få med deg før Oslo Børs åpner i dag.

Les også Powell: – Dette må til for et rentekutt Feds Jerome Powell varsler at det må negative overraskelser til for å hindre et rentekutt i september.