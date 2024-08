Lettelse etter tjenestetall

En av faktorene som mandag morgen ble spådd å kunne forsterke børsfallet, særlig i USA, var data for tjenestesektoren. Innkjøpssjefindeksen ISM var ventet å stige svakt, og overgikk forventningene. Etter 48,8 forrige måned, steg indeksen nå til 51,4, som vitner om en viss vekst.

Dessuten steg sysselsettingsdelen av ISM for tjenestesektoren og overgikk forventningene. Denne delindeksen økte fra 46,1 til 51,1.

Fryktet jobbras

Etter forrige ukes svært svake sysselsettingstall for USA, der ledighetsraten økte fra 4,1 til 4,3 prosent, ville en ny svak ISM-måling forsterke troen på at amerikansk arbeidsmarked raskt kjøles ned.

Mandag ettermiddag viste også S&P s PMI for USA ganske sterke tall, der både totalindeksen og tjenesteindeksen holdt seg omtrent uendret på 54-55-nivåer.

Disse uventet positive målingene så ut til å ta unna for noe av markedsfallet i USA. Etter få minutter handel var Nasdaq ned over 6 prosent. Etter ISM- og PMI-tallene var fallet noe under 4 prosent.